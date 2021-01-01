Ордабасы
Шымкент
Подписаться
Сайт
Страна
Казахстан
Стадион
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Тренер
Бахтияр Байсеитов
Б. Байсеитов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
J. Paulo J.
Нап
1
0
0
1
0
M. Mahlangu M.
Нап
1
1
0
0
0
A. Diakhate (pen.) A.
Нап
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
3
игроков
3
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
3
нападающих