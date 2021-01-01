Атромитос
Перистери
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Страна
Греция
Стадион
Стадио Перистери
Тренер
Дамир Канади
Д. Канади
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Харилаос Харисис Х. Харисис
Пол
26
3
0
0
0
0
39
Апостолос Веллиос А. Веллиос
Нап
29
3
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Балаж Медьери Б. Медьери
Вра
31
3
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий