Тре Пенне
Сан-Марино
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Сан-Марино
Стадион
Олимпико
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
80
Мирко Палацци М. Палацци
Защ
34
2
0
0
0
0
7
Алекс Гасперони А. Гасперони
Пол
36
1
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов