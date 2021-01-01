Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
30
5
0
0
1
0
Защ
24
4
0
0
2
0
Защ
22
3
0
0
0
0
Защ
34
3
0
0
1
0
Пол
30
5
1
1
1
0
Пол
29
5
0
1
0
0
Пол
25
4
2
1
0
0
Пол
28
4
0
0
0
0
Пол
24
4
0
0
0
0
Пол
28
4
0
0
1
0
Пол
27
3
0
0
0
0
Пол
24
3
0
0
1
0
Пол
26
3
0
0
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Нап
23
5
0
1
0
0
Нап
32
4
2
0
0
0
Нап
25
3
0
0
0
0
Нап
29
2
1
0
0
0
22Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
39
4
13
0
0
0
Вра
29
1
4
0
0
0
Вра
19
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
5
нападающих