Дандолк
Дандолк
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Ирландия
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Алан Рейнолдс
А. Рейнолдс
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
44
Эндрю Бойл Э. Бойл
Защ
30
5
0
0
1
0
4
Шон Хор Ш. Хор
Защ
27
5
1
0
1
0
21
Дэн Клири Д. Клири
Защ
25
5
0
0
3
0
23
Кэмерон Даммигэн К. Даммигэн
Защ
24
4
0
0
2
0
15
Дарра Лихи Д. Лихи
Защ
22
3
0
0
0
0
3
Брайан Гартленд Б. Гартленд
Защ
34
3
0
0
1
0
5
Крис Шилдс К. Шилдс
Пол
30
5
1
1
1
0
2
Син Гэннон С. Гэннон
Пол
29
5
0
1
0
0
6
Джордан Флорес Д. Флорес
Пол
25
4
2
1
0
0
11
Патрик МакИлэни П. МакИлэни
Пол
28
4
0
0
0
0
10
Грегори Слогетт Г. Слогетт
Пол
24
4
0
0
0
0
8
Джон Маунтни Д. Маунтни
Пол
28
4
0
0
1
0
16
Шон Мюррей Ш. Мюррей
Пол
27
3
0
0
0
0
27
Даниэл Келли Д. Келли
Пол
24
3
0
0
1
0
22
Стефан Чолович С. Чолович
Пол
26
3
0
0
0
0
24
Джейми Вайнн Д. Вайнн
Пол
19
0
0
0
0
0
7
Майкл Даффи М. Даффи
Нап
23
5
0
1
0
0
29
Дэвид МакМиллан Д. МакМиллан
Нап
32
4
2
0
0
0
17
Нейтан Одуа Н. Одуа
Нап
25
3
0
0
0
0
9
Патрик Хобан П. Хобан
Нап
29
2
1
0
0
0
22
Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Гэри Роджерс Г. Роджерс
Вра
39
4
13
0
0
0
20
Аарон МакКари А. МакКари
Вра
29
1
4
0
0
0
30
Джимми Коркоран Д. Коркоран
Вра
19
0
0
0
0
0
24
игроков
24
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
5
нападающих