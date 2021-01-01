Мольде
Мольде
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Норвегия
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Тренер
Эрлинг Моэ
Э. Моэ
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
28
Кристоффер Хауген К. Хауген
Защ
27
4
0
0
0
0
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен М. Хольмгрен-Педерсен
Защ
20
4
0
0
0
0
5
Шерифф Синюан Ш. Синюан
Защ
24
3
0
0
0
0
6
Стиан Грегерсен С. Грегерсен
Защ
25
3
0
0
1
0
2
Мартин Бьорнбак М. Бьорнбак
Защ
29
2
0
0
0
0
3
Бирк Риса Б. Риса
Защ
23
2
0
0
1
0
40
Адриан Угельвик А. Угельвик
Защ
19
0
0
0
0
0
17
Фредрик Аурснес Ф. Аурснес
Пол
25
4
0
0
0
0
23
Эрик Андерсен Э. Андерсен
Пол
28
4
3
0
1
0
7
Магнус Эйкрем М. Эйкрем
Пол
30
4
0
1
1
0
11
Мартин Эллингсен М. Эллингсен
Пол
25
3
1
0
2
1
30
Матис Болли М. Болли
Пол
30
3
0
0
0
0
19
Эйрик Хестад Э. Хестад
Пол
25
3
2
0
1
0
25
Эмиль Брейвик Э. Брейвик
Пол
20
1
0
0
0
0
15
Тобиас Кристенсен Т. Кристенсен
Пол
20
1
0
0
0
0
16
Этцас Хуссэйн Э. Хуссэйн
Пол
28
0
0
0
0
0
14
Эрлинг Кнутсон Э. Кнутсон
Нап
32
4
0
0
0
0
10
Бьорн Сигурдарсон Б. Сигурдарсон
Нап
30
3
0
0
1
0
20
Давид Фофана Д. Фофана
Нап
18
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Андреас Линде А. Линде
Вра
27
4
6
0
1
0
34
Оливер Петерсен О. Петерсен
Вра
19
0
0
0
0
0
26
Матиас Эриксен Ранмарк М. Ранмарк
Вра
25
0
0
0
0
0
22
игроков
22
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
9
полузащитников
3
нападающих