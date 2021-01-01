Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
4
0
0
0
0
Защ
20
4
0
0
0
0
Защ
24
3
0
0
0
0
Защ
25
3
0
0
1
0
Защ
29
2
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
25
4
0
0
0
0
Пол
28
4
3
0
1
0
Пол
30
4
0
1
1
0
Пол
25
3
1
0
2
1
Пол
30
3
0
0
0
0
Пол
25
3
2
0
1
0
Пол
20
1
0
0
0
0
Пол
20
1
0
0
0
0
Пол
28
0
0
0
0
0
Нап
32
4
0
0
0
0
Нап
30
3
0
0
1
0
Нап
18
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
4
6
0
1
0
Вра
19
0
0
0
0
0
Вра
25
0
0
0
0
0
22
игроков
22
Всего игроков
3
вратаря
7
защитников
9
полузащитников
3
нападающих