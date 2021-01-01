Риека
Риека
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Хорватия
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
27
Иван Томечак И. Томечак
Защ
31
6
1
0
0
0
36
Хрвое Смольчич Х. Смольчич
Защ
20
5
0
0
1
0
24
Даниэль Стефули Д. Стефули
Защ
21
5
0
0
0
0
26
Жоау Эсковаль Ж. Эсковаль
Защ
23
4
0
0
0
0
4
Нино Галович Н. Галович
Защ
28
3
0
0
0
0
31
Лука Цапан Л. Цапан
Защ
26
3
0
0
2
0
2
Филип Браут Ф. Браут
Защ
18
2
0
0
1
0
23
Армандо Анастасио А. Анастасио
Защ
24
2
0
0
1
0
20
Момчило Распопович М. Распопович
Защ
27
2
0
0
0
0
56
Марко Путник М. Путник
Защ
20
0
0
0
0
0
44
Стипе Лончар С. Лончар
Пол
24
6
1
2
1
0
19
Франко Андрияшевич Ф. Андрияшевич
Пол
29
5
0
1
2
0
14
Дарко Велкоски Д. Велкоски
Пол
25
5
1
0
0
0
10
Домагой Павичич Д. Павичич
Пол
27
4
0
0
1
0
16
Адам Гнезда Черин А. Гнезда Черин
Пол
21
3
0
0
0
0
6
Иван Лепиньица И. Лепиньица
Пол
21
2
0
0
2
0
99
Сандро Куленович С. Куленович
Нап
21
4
1
0
1
0
11
Стерлинг Ятеке С. Ятеке
Нап
21
4
0
0
0
0
17
Лука Менало Л. Менало
Нап
24
4
1
1
2
0
7
Роберт Мурич Р. Мурич
Нап
25
3
0
0
0
0
8
Tibor Halilović T.
Нап
3
0
0
1
0
32
Andrej Prskalo A.
Нап
0
0
0
0
0
15
Zoran Arsenić Z.
Нап
0
0
0
0
0
53
Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
33
Иван Невистич И. Невистич
Вра
22
6
11
0
0
0
1
Давид Нволокор Д. Нволокор
Вра
25
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
6
полузащитников
8
нападающих