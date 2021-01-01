Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
31
6
1
0
0
0
Защ
20
5
0
0
1
0
Защ
21
5
0
0
0
0
Защ
23
4
0
0
0
0
Защ
28
3
0
0
0
0
Защ
26
3
0
0
2
0
Защ
18
2
0
0
1
0
Защ
24
2
0
0
1
0
Защ
27
2
0
0
0
0
Защ
20
0
0
0
0
0
Пол
24
6
1
2
1
0
Пол
29
5
0
1
2
0
Пол
25
5
1
0
0
0
Пол
27
4
0
0
1
0
Пол
21
3
0
0
0
0
Пол
21
2
0
0
2
0
Нап
21
4
1
0
1
0
Нап
21
4
0
0
0
0
Нап
24
4
1
1
2
0
Нап
25
3
0
0
0
0
Нап
3
0
0
1
0
32Andrej Prskalo A.
Нап
0
0
0
0
0
15Zoran Arsenić Z.
Нап
0
0
0
0
0
53Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
22
6
11
0
0
0
Вра
25
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
6
полузащитников
8
нападающих