Бней-Иегуда
Тель-Авив
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Страна
Израиль
Стадион
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
24
Альбан Пниши А. Пниши
Защ
30
4
0
0
1
0
2
Дор Эло Д. Эло
Защ
27
0
0
0
0
0
11
Мохаммад Гадир М. Гадир
Нап
30
3
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Эмилиюс Зубас Э. Зубас
Вра
30
4
1
0
2
0
4
игроков
4
Всего игроков
1
вратарь
2
защитников
0
полузащитников
1
нападающий