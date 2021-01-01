Дебрецен
Дебрецен
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Страна
Венгрия
Стадион
Олаха Габора
Тренер
Ондраш Херцег
О. Херцег
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
8
Даниэл Тошер Д. Тошер
Пол
35
4
0
0
1
0
92
Никола Труйич Н. Труйич
Нап
28
4
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
86
Томаш Косицки Т. Косицки
Вра
35
0
0
0
0
0
3
игроков
3
Всего игроков
1
вратарь
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий