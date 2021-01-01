Дюделанж
Дюделанж
Подписаться
Сайт
Страна
Люксембург
Стадион
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Том Шнелл Т. Шнелл
Защ
35
5
0
0
0
0
34
Мохамед Бушуари М. Бушуари
Защ
20
3
0
0
0
0
4
Кобе Коолс К. Коолс
Защ
23
3
0
0
1
0
24
Мехди Кирк М. Кирк
Защ
31
2
0
0
0
0
15
Рикардо Дельгадо Р. Дельгадо
Защ
27
0
0
0
0
0
10
Доминик Штольц Д. Штольц
Пол
30
6
1
1
0
0
9
Данель Синани Д. Синани
Пол
24
5
4
0
1
1
20
Микаэль Гаро М. Гаро
Пол
32
5
0
0
0
0
77
Сабир Бугрен С. Бугрен
Пол
24
5
1
0
1
0
22
Антуан Бернье А. Бернье
Пол
23
3
0
0
1
0
28
Шарль Моррен Ш. Моррен
Пол
29
3
0
0
2
0
8
Марио Покар М. Покар
Пол
31
2
0
0
0
0
26
Корентин Лави К. Лави
Пол
24
1
0
0
0
0
23
Райан Клапп Р. Клапп
Пол
28
1
0
0
0
0
13
Омар Натами О. Натами
Пол
22
0
0
0
0
0
1
Jonathan Joubert J.
Нап
1
0
0
0
0
34
Mohamed Bouchouari M.
Нап
1
0
0
0
0
5
Tom Schnell T.
Нап
1
0
0
0
0
20
Mickael Garos M.
Нап
1
0
0
0
0
24
Mehdi Kirch M.
Нап
1
0
0
0
0
28
Charles Morren C.
Нап
1
0
0
1
0
8
Mario Pokar M.
Нап
1
0
0
0
0
10
Dominik Stolz D.
Нап
1
1
0
0
0
22
Antoine Bernier A.
Нап
1
0
0
0
0
98
Laurent Mendy L.
Нап
1
0
0
0
0
77
Sabir Bougrine S.
Нап
0
0
0
0
0
26
Corenthyn Lavie C.
Нап
0
0
0
0
0
23
Ryan Klapp R.
Нап
0
0
0
0
0
98
Лоран Менди Л. Менди
Нап
22
0
0
0
0
0
16
Thibaut Lesquoy T.
Нап
0
0
0
0
0
4
Kobe Cools K.
Нап
0
0
0
0
0
11
Бертино Барбоза Б. Барбоза
Нап
28
0
0
0
0
0
27
Adel Bettaieb A.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Жонатан Жубер Ж. Жубер
Вра
41
6
10
0
0
0
30
Тим Кипс Т. Кипс
Вра
20
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
5
защитников
10
полузащитников
18
нападающих