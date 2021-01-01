Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
20
3
0
0
0
0
Защ
23
3
0
0
1
0
Защ
31
2
0
0
0
0
Защ
27
0
0
0
0
0
Пол
30
6
1
1
0
0
Пол
24
5
4
0
1
1
Пол
32
5
0
0
0
0
Пол
24
5
1
0
1
0
Пол
23
3
0
0
1
0
Пол
29
3
0
0
2
0
Пол
31
2
0
0
0
0
Пол
24
1
0
0
0
0
Пол
28
1
0
0
0
0
Пол
22
0
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
20Mickael Garos M.
Нап
1
0
0
0
0
24Mehdi Kirch M.
Нап
1
0
0
0
0
28Charles Morren C.
Нап
1
0
0
1
0
Нап
1
0
0
0
0
10Dominik Stolz D.
Нап
1
1
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
98Laurent Mendy L.
Нап
1
0
0
0
0
77Sabir Bougrine S.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
23Ryan Klapp R.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
22
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
4Kobe Cools K.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
28
0
0
0
0
0
27Adel Bettaieb A.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
41
6
10
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
5
защитников
10
полузащитников
18
нападающих