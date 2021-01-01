Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
1
1
0
1
0
Пол
26
1
0
0
1
0
Нап
30
1
0
0
0
0
23T. Cvancara T.
Нап
1
0
0
0
0
39Jakub Podaný J.
Нап
1
0
0
1
0
22Jakub Martinec J.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
27
1
2
0
0
0
21Tomáš Ladra T.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
20Libor Holík L.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
27V. Kubista V.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
1
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
17David Machacek D.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
18
игроков
18
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
16
нападающих