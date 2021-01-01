Яблонец
Яблонец-над-Нисоу
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Чехия
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Стрельнице
Тренер
Зденко Фртала
З. Фртала
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
12
Ярослав Зелены Я. Зелены
Защ
28
1
1
0
1
0
25
Владимир Йовович В. Йовович
Пол
26
1
0
0
1
0
15
Мартин Долежал М. Долежал
Нап
30
1
0
0
0
0
23
T. Cvancara T.
Нап
1
0
0
0
0
39
Jakub Podaný J.
Нап
1
0
0
1
0
22
Jakub Martinec J.
Нап
1
0
0
0
0
26
Иван Шранц И. Шранц
Нап
27
1
2
0
0
0
21
Tomáš Ladra T.
Нап
1
0
0
0
0
1
Jan Hanus J.
Нап
1
0
0
0
0
24
Dominik Plestil D.
Нап
1
0
0
0
0
20
Libor Holík L.
Нап
1
0
0
0
0
7
J. Povazanec J.
Нап
1
0
0
0
0
27
V. Kubista V.
Нап
1
0
0
0
0
3
T. Hubschman T.
Нап
1
0
0
0
0
11
V. Pilar V.
Нап
1
0
0
0
0
9
Michal Jerabek M.
Нап
0
0
0
0
0
17
David Machacek D.
Нап
0
0
0
0
0
30
Vlastimil Hruby V.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
18
игроков
18
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
16
нападающих