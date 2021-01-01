Гент
Гент
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Страна
Бельгия
Стадион
Геламко Арена
Тренер
Вим Де Деккер
В. Де Деккер
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
21
Андреас Ханше-Ольсен А. Ханше-Ольсен
Защ
24
5
0
0
2
0
14
Алессио Кастро-Монтес А. Кастро-Монтес
Защ
23
5
0
0
0
0
15
Милад Мохаммади М. Мохаммади
Защ
27
5
0
0
2
0
25
Нуриу Нуриу
Защ
26
4
1
0
0
0
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй М. Нгаду-Нгаджуй
Защ
30
3
0
0
1
0
36
Дино Арсланажич Д. Арсланажич
Защ
27
2
0
0
0
0
30
Никлас Дорш Н. Дорш
Пол
23
5
0
1
0
0
24
Свен Кумс С. Кумс
Пол
33
5
0
0
1
0
8
Вадис Оджиджа-Офое В. Оджиджа-Офое
Пол
32
5
1
0
0
0
6
Элиша Овусу Э. Овусу
Пол
23
4
0
0
0
0
9
Роман Безус Р. Безус
Пол
30
4
0
0
1
0
11
Андерсон Ньянгбо А. Ньянгбо
Пол
21
3
0
0
0
0
22
Сулайман Маррех С. Маррех
Пол
26
3
0
0
1
0
32
Игорь Пластун И. Пластун
Пол
30
1
0
0
0
0
19
Матис Самуас М. Самуас
Пол
19
0
0
0
0
0
7
Роман Яремчук Р. Яремчук
Нап
25
5
1
1
2
0
20
Осман Букари О. Букари
Нап
22
5
0
0
2
0
34
Тим Кляйнденст Т. Кляйнденст
Нап
25
4
1
1
0
0
17
Джордан Ботака Д. Ботака
Нап
27
4
0
1
0
0
19
Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
33
Дави Руф Д. Руф
Вра
27
2
8
0
0
0
23
Колин Коосеманс К. Коосеманс
Вра
28
1
2
0
0
0
1
Синан Болат С. Болат
Вра
32
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
9
полузащитников
5
нападающих