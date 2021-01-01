Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
24
5
0
0
2
0
Защ
23
5
0
0
0
0
Защ
27
5
0
0
2
0
Защ
30
3
0
0
1
0
Защ
27
2
0
0
0
0
Пол
23
5
0
1
0
0
Пол
32
5
1
0
0
0
Пол
23
4
0
0
0
0
Пол
30
4
0
0
1
0
Пол
21
3
0
0
0
0
Пол
26
3
0
0
1
0
Пол
30
1
0
0
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Нап
25
5
1
1
2
0
Нап
22
5
0
0
2
0
Нап
25
4
1
1
0
0
Нап
27
4
0
1
0
0
19Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
1
2
0
0
0
Вра
32
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
3
вратаря
6
защитников
9
полузащитников
5
нападающих