Витебск
Витебск
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Страна
Белоруссия
Стадион
Центральный спорткомплекс
Тренер
Сергей Ясинский
С. Ясинский
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
17
Даниил Чалов Д. Чалов
Защ
26
1
0
0
0
0
28
Владислав Рыжков В. Рыжков
Пол
30
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов