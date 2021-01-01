Булонь
Булонь-сюр-Мер
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Страна
Франция
Стадион
Стад де ла Либерайшен
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Дамьен Марк Д. Марк
Защ
32
32
1
0
10
0
0
Йоанн Лашор Й. Лашор
Защ
45
29
0
0
5
1
0
Николас Рабуель Н. Рабуель
Защ
43
22
0
0
2
0
0
Бира Дембеле Б. Дембеле
Защ
33
21
1
0
4
0
0
Энтони Леконт Э. Леконт
Защ
40
21
0
0
3
0
0
Бакари Сумаре Б. Сумаре
Защ
35
18
0
0
0
0
0
Гийом Борн Г. Борн
Защ
33
17
0
0
1
0
0
Адефеми Олубайо А. Олубайо
Защ
35
13
1
0
2
1
0
Зарго Туре З. Туре
Защ
31
13
0
0
1
0
0
Дамьен Перринелль Д. Перринелль
Защ
37
9
1
0
2
0
0
Хабиб Беллаид Х. Беллаид
Защ
35
8
0
0
3
0
0
Кевин Дас Невес К. Дас Невес
Защ
34
7
0
0
1
1
0
Дориан Левек Д. Левек
Защ
31
5
0
0
4
0
0
Александр Кювилье А. Кювилье
Пол
34
33
4
0
6
0
0
Фредерик Да Роша Ф. Да Роша
Пол
46
28
0
0
3
0
0
Гийом Дюкатель Г. Дюкатель
Пол
42
25
0
0
2
1
0
Лоран Агуази Л. Агуази
Пол
37
24
1
0
10
0
0
Йохан Рамаре Й. Рамаре
Пол
36
16
0
0
0
0
0
Оливье Капо О. Капо
Пол
40
15
2
0
4
0
0
Овиди Каруру О. Каруру
Пол
32
13
1
0
1
0
0
Мане Ндиайе М. Ндиайе
Пол
34
4
0
0
0
1
0
Жереми Блаяк Ж. Блаяк
Нап
37
21
6
0
2
0
0
Мустафа Ятабаре М. Ятабаре
Нап
35
16
2
0
0
0
0
Фабьен Робер Ф. Робер
Нап
32
15
1
0
1
0
0
Грегори Тиль Г. Тиль
Нап
41
14
4
0
0
0
0
Мэтт Муссилоу М. Муссилоу
Нап
38
13
1
0
0
0
0
Даниэль Морейра Д. Морейра
Нап
43
6
1
0
1
0
0
Хуан Лорка Х. Лорка
Нап
36
4
0
0
0
0
0
Лакдар Буссаха Л. Буссаха
Нап
33
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Жан-Франсуа Беденик Ж. Беденик
Вра
42
23
32
0
2
0
0
Матье Валверде М. Валверде
Вра
37
9
12
0
0
0
0
Ибрахима Коне И. Коне
Вра
31
3
10
0
0
0
0
Флориан Баге Ф. Баге
Вра
36
1
0
0
1
0
33
игроков
33
Всего игроков
4
вратаря
13
защитников
8
полузащитников
8
нападающих