Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
32
32
1
0
10
0
Защ
45
29
0
0
5
1
Защ
43
22
0
0
2
0
Защ
33
21
1
0
4
0
Защ
40
21
0
0
3
0
Защ
35
18
0
0
0
0
Защ
33
17
0
0
1
0
Защ
35
13
1
0
2
1
Защ
31
13
0
0
1
0
Защ
37
9
1
0
2
0
Защ
35
8
0
0
3
0
Защ
34
7
0
0
1
1
Защ
31
5
0
0
4
0
Пол
34
33
4
0
6
0
Пол
46
28
0
0
3
0
Пол
42
25
0
0
2
1
Пол
37
24
1
0
10
0
Пол
36
16
0
0
0
0
Пол
40
15
2
0
4
0
Пол
32
13
1
0
1
0
Пол
34
4
0
0
0
1
Нап
37
21
6
0
2
0
Нап
35
16
2
0
0
0
Нап
32
15
1
0
1
0
Нап
41
14
4
0
0
0
Нап
38
13
1
0
0
0
Нап
43
6
1
0
1
0
Нап
36
4
0
0
0
0
Нап
33
2
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
42
23
32
0
2
0
Вра
37
9
12
0
0
0
Вра
31
3
10
0
0
0
Вра
36
1
0
0
1
0
33
игроков
33
Всего игроков
4
вратаря
13
защитников
8
полузащитников
8
нападающих