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Франция
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Феликс-Бола
Тренер
Франк Эз
Ф. Эз
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
24
Жонатан Гради Ж. Гради
Защ
28
26
0
1
8
1
11
Жонатан Клосс Ж. Клосс
Защ
28
26
3
6
0
0
4
Луак Баде Л. Баде
Защ
20
24
0
0
7
1
13
Клеман Мишелен К. Мишелен
Защ
23
22
0
3
1
1
21
Массадио Айдара М. Айдара
Защ
28
21
3
1
5
0
14
Факундо Медина Ф. Медина
Защ
21
19
2
0
8
0
3
Иссиага Силла И. Силла
Защ
27
16
1
0
0
0
33
Исмаэль Бура И. Бура
Защ
20
14
0
0
0
0
15
Стивен Фортеш С. Фортеш
Защ
28
14
0
0
4
0
5
Закария Диалло З. Диалло
Защ
34
0
0
0
0
0
8
Секо Фофана С. Фофана
Пол
25
25
2
3
2
0
28
Шейк Дукур Ш. Дукур
Пол
21
25
2
1
7
0
18
Янник Каюзак Я. Каюзак
Пол
36
23
2
0
7
0
6
Мануэль Перес М. Перес
Пол
29
3
0
0
1
0
34
Давид Кошта Д. Кошта
Пол
20
0
0
0
0
0
7
Флориан Сотока Ф. Сотока
Нап
30
29
8
3
5
0
10
Гаэль Какута Г. Какута
Нап
29
28
8
4
2
0
23
Симон Банза С. Банза
Нап
24
27
4
2
4
0
29
Арно Калимуэндо А. Калимуэндо
Нап
19
21
6
2
0
0
22
Тони Маурисио Т. Маурисио
Нап
27
20
0
3
3
0
27
Игнатиус Ганаго И. Ганаго
Нап
22
17
4
0
0
0
25
Корентен Жан К. Жан
Нап
25
15
0
0
3
0
26
Aleksandar Radovanović A.
Нап
1
0
0
0
0
34
Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
31
Сирил Баяла С. Баяла
Нап
24
0
0
0
0
0
34
Adam Oudjani A.
Нап
0
0
0
0
0
19
Charles Boli C.
Нап
0
0
0
0
0
9
Гаэтан Робай Г. Робай
Нап
27
0
0
0
0
0
0
Cheik Traoré C.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Жан-Луис Лека Ж. Лека
Вра
35
30
43
0
2
0
30
Вуйлькер Фариньес В. Фариньес
Вра
23
1
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
5
полузащитников
14
нападающих