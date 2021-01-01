Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
26
0
1
8
1
Защ
28
26
3
6
0
0
Защ
23
22
0
3
1
1
Защ
28
21
3
1
5
0
Защ
21
19
2
0
8
0
Защ
27
16
1
0
0
0
Защ
20
14
0
0
0
0
Защ
28
14
0
0
4
0
Защ
34
0
0
0
0
0
Пол
25
25
2
3
2
0
Пол
21
25
2
1
7
0
Пол
36
23
2
0
7
0
Пол
29
3
0
0
1
0
Пол
20
0
0
0
0
0
Нап
30
29
8
3
5
0
Нап
29
28
8
4
2
0
Нап
24
27
4
2
4
0
Нап
19
21
6
2
0
0
Нап
27
20
0
3
3
0
Нап
22
17
4
0
0
0
Нап
25
15
0
0
3
0
Нап
1
0
0
0
0
34Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
24
0
0
0
0
0
34Adam Oudjani A.
Нап
0
0
0
0
0
19Charles Boli C.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
27
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
30
43
0
2
0
Вра
23
1
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
5
полузащитников
14
нападающих