Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
27
1
1
6
0
Защ
29
24
0
0
4
1
Защ
27
21
0
0
1
0
Защ
31
17
0
0
2
0
Защ
29
17
0
0
2
0
Защ
37
13
0
0
2
0
Защ
31
10
0
0
4
0
Защ
26
7
0
0
2
0
Защ
36
1
0
0
0
0
Защ
26
0
0
0
0
0
Пол
28
27
1
0
5
0
Пол
26
22
0
1
3
0
Пол
29
19
0
0
4
0
Пол
23
13
1
1
7
1
Пол
25
11
2
1
4
0
Пол
38
6
1
0
1
0
Пол
28
5
0
0
3
0
Пол
29
5
0
0
1
0
Пол
36
4
0
0
2
0
Пол
33
4
0
1
2
0
Пол
28
4
0
0
2
0
Нап
31
26
5
4
11
0
Нап
35
19
5
2
1
0
Нап
21
19
4
3
2
0
Нап
28
12
0
3
4
0
Нап
27
11
2
0
2
0
Нап
24
7
0
0
4
0
Нап
25
5
0
0
2
0
Нап
28
5
0
0
0
0
Нап
33
4
1
0
2
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
31
62
0
5
0
Вра
29
3
5
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
12
полузащитников
9
нападающих