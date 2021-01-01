Фрозиноне
Фрозиноне
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Страна
Италия
Стадион
Тренер
Марко Барони
М. Барони
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Эдоардо Гольданига Э. Гольданига
Защ
27
27
1
1
6
0
25
Марко Капуано М. Капуано
Защ
29
24
0
0
4
1
17
Франческо Дзампано Ф. Дзампано
Защ
27
21
0
0
1
0
15
Лоренцо Ариаудо Л. Ариаудо
Защ
31
17
0
0
2
0
27
Бартош Саламон Б. Саламон
Защ
29
17
0
0
2
0
3
Кристиан Молинаро К. Молинаро
Защ
37
13
0
0
2
0
23
Николо Бригенти Н. Бригенти
Защ
31
10
0
0
4
0
32
Лука Крайнц Л. Крайнц
Защ
26
7
0
0
2
0
Матиас Сильвестре М. Сильвестре
Защ
36
1
0
0
0
0
4
Штефан Шимич Ш. Шимич
Защ
26
0
0
0
0
0
66
Раман Чибса Р. Чибса
Пол
28
27
1
0
5
0
33
Андреа Бегетто А. Бегетто
Пол
26
22
0
1
3
0
8
Раффаэле Маиелло Р. Маиелло
Пол
29
19
0
0
4
0
24
Франческо Кассата Ф. Кассата
Пол
23
13
1
1
7
1
16
Лука Вальзаниа Л. Вальзаниа
Пол
25
11
2
1
4
0
21
Паоло Саммарко П. Саммарко
Пол
38
6
1
0
1
0
88
Лоренцо Крисетиг Л. Крисетиг
Пол
28
5
0
0
3
0
92
Федерико Вивиани Ф. Вивиани
Пол
29
5
0
0
1
0
20
Эмил Халлфредссон Э. Халлфредссон
Пол
36
4
0
0
2
0
10
Данило Соддимо Д. Соддимо
Пол
33
4
0
1
2
0
5
Мирко Гори М. Гори
Пол
28
4
0
0
2
0
4
Рай Влут Р. Влут
Пол
25
1
0
0
0
0
28
Камилло Киано К. Киано
Нап
31
26
5
4
11
0
9
Даниэл Чиофани Д. Чиофани
Нап
35
19
5
2
1
0
89
Андреа Пинамонти А. Пинамонти
Нап
21
19
4
3
2
0
29
Хоэль Кэмпбелл Х. Кэмпбелл
Нап
28
12
0
3
4
0
7
Лука Паганини Л. Паганини
Нап
27
11
2
0
2
0
2
Паоло Гильоне П. Гильоне
Нап
24
7
0
0
4
0
11
Стипе Перица С. Перица
Нап
25
5
0
0
2
0
20
Марселло Тротта М. Тротта
Нап
28
5
0
0
0
0
18
Федерико Дионизи Ф. Дионизи
Нап
33
4
1
0
2
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
57
Марко Спортиелло М. Спортиелло
Вра
28
31
62
0
5
0
22
Франческо Барди Ф. Барди
Вра
29
3
5
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
2
вратаря
10
защитников
12
полузащитников
9
нападающих