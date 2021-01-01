Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
30
0
1
4
0
Защ
29
25
0
0
8
0
21Абдоулае Ба А. Ба
Защ
30
23
1
0
3
1
Защ
31
14
1
0
6
0
Защ
26
13
0
2
6
0
Защ
23
2
0
0
0
0
Защ
31
1
0
0
0
0
Защ
38
1
0
0
0
0
Пол
24
19
1
1
5
0
Пол
32
19
1
4
6
1
Пол
28
16
1
1
3
0
Пол
28
16
1
0
1
0
Пол
27
14
3
0
6
1
Пол
34
11
2
0
5
0
Пол
25
5
0
0
2
0
Пол
34
4
0
0
1
0
Нап
26
26
10
2
4
0
Нап
28
25
5
4
4
1
Нап
31
22
1
1
3
1
Нап
25
14
1
0
4
0
Нап
29
7
1
0
1
0
Нап
31
3
0
0
1
1
Нап
38
3
0
1
0
0
Нап
22
1
0
0
0
0
Нап
28
1
0
0
0
0
Нап
29
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
19
32
0
3
0
Вра
36
16
23
1
1
0
Вра
21
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
8
полузащитников
11
нападающих