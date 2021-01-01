Райо Вальекано
Мадрид
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Испания
Стадион
Вальекас
Тренер
Пако Хемес
П. Хемес
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
27
Алекс Морено Алекс Морено
Защ
27
30
0
1
4
0
16
Жорди Амат Ж. Амат
Защ
29
25
0
0
8
0
21
Абдоулае Ба А. Ба
Защ
30
23
1
0
3
1
23
Алехандро Гальвез А. Гальвез
Защ
31
14
1
0
6
0
20
Эмилиано Веласкес Э. Веласкес
Защ
26
13
0
2
6
0
2
Тито Тито
Защ
35
11
0
0
2
0
40
Серхио Акьем С. Акьем
Защ
23
2
0
0
0
0
Антонио Гарсия А. Гарсия
Защ
31
1
0
0
0
0
5
Хосе Антонио Дорадо Х. Дорадо
Защ
38
1
0
0
0
0
27
Санти Комесанья С. Комесанья
Пол
24
19
1
1
5
0
8
Оскар Трехо О. Трехо
Пол
32
19
1
4
6
1
12
Жанелли Имбула Ж. Имбула
Пол
28
16
1
1
3
0
18
Альваро Гарсия А. Гарсия
Пол
28
16
1
0
1
0
4
Альваро Медран А. Медран
Пол
27
14
3
0
6
1
15
Марио Суарес М. Суарес
Пол
34
11
2
0
5
0
3
Хенри Агбо Уче Х. Уче
Пол
25
5
0
0
2
0
6
Горка Элустондо Г. Элустондо
Пол
34
4
0
0
1
0
9
Рауль де Томас Р. де Томас
Нап
26
26
10
2
4
0
11
Адриан Эмбарба А. Эмбарба
Нап
28
25
5
4
4
1
17
Луис Адвинкула Л. Адвинкула
Нап
31
22
1
1
3
1
14
Бебе Бебе
Нап
30
15
1
1
5
0
22
Хосе Анхель Посо Х. Посо
Нап
25
14
1
0
4
0
10
Гаэль Какута Г. Какута
Нап
29
7
1
0
1
0
25
Франко Ди Санто Ф. Ди Санто
Нап
31
3
0
0
1
1
24
Хави Гуэрра Х. Гуэрра
Нап
38
3
0
1
0
0
29
Серхио Морено С. Морено
Нап
22
1
0
0
0
0
15
Алекс Алегрия А. Алегрия
Нап
28
1
0
0
0
0
19
Ласс Бангура Л. Бангура
Нап
29
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
13
Столе Димитриевски С. Димитриевски
Вра
27
19
32
0
3
0
1
Альберто Гарсия А. Гарсия
Вра
36
16
23
1
1
0
30
Мигель Анхель Морро М. Морро
Вра
21
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
8
полузащитников
11
нападающих