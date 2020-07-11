Ингольштадт
Ингольштадт
Подписаться
Сайт
www.fcingolstadt.de/home/
Страна
Германия
Стадион
Ауди-Спортпарк
Тренер
Майк Валпургис
М. Валпургис
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Вратарь из Германии пообещал девушке, что забьет гол. Забил – и показал сердечко ♥ ️
#Фабиян Бунтич
07 февраля, 13:40
Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03