Рочдейл
Рочдейл
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Страна
Англия
Стадион
Спортлэнд
Тренер
Кейт Хилл
К. Хилл
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Оуэн О'Коннелл О. О'Коннелл
Защ
25
2
0
0
0
0
18
Аарон Уилбрахам А. Уилбрахам
Нап
41
2
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
1
нападающий