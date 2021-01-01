Питерборо Юнайтед
Питерборо
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Страна
Англия
Стадион
Лондон Роад
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
5
Марк Биверс М. Биверс
Защ
31
1
0
0
0
0
12
Рис Браун Р. Браун
Пол
25
1
0
0
0
0
21
Джордж Бойд Д. Бойд
Нап
35
1
0
0
0
0
17
Айван Тони А. Тони
Нап
25
1
1
0
0
0
7
Мо Эиса М. Эиса
Нап
26
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
5
игроков
5
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
3
нападающих