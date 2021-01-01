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Блумфилд Роад
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Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Ин Эватт И. Эватт
Защ
39
38
1
2
7
0
0
Нил Ирдли Н. Ирдли
Защ
32
31
1
0
4
0
0
Стефен Крэйни С. Крэйни
Защ
39
31
0
1
3
0
0
Крэйг Кэткарт К. Кэткарт
Защ
33
29
1
0
1
0
0
Алекс Баптисте А. Баптисте
Защ
35
21
2
0
2
0
0
Дэвид Карни Д. Карни
Защ
37
11
0
0
0
0
0
Декель Кейнан Д. Кейнан
Защ
36
6
0
0
2
0
0
Роб Эдвардс Р. Эдвардс
Защ
38
2
0
0
0
0
0
Крис Бешам К. Бешам
Защ
32
2
0
0
1
0
0
Чарли Адам Ч. Адам
Пол
35
35
12
7
11
0
0
Дэвид Воган Д. Воган
Пол
38
35
2
1
7
0
0
Мэтт Филлипс М. Филлипс
Пол
30
27
1
2
0
0
0
Эллиот Гранден Э. Гранден
Пол
33
23
1
2
0
0
0
Кейт Саузерн К. Саузерн
Пол
39
21
0
0
2
0
0
Джейсон Панчеон Д. Панчеон
Пол
34
11
3
0
0
0
0
Людовик Сильвестр Л. Сильвестр
Пол
37
8
0
1
0
0
0
Энди Рид Э. Рид
Пол
38
5
0
0
0
0
0
Ишмель Демонтаньяк И. Демонтаньяк
Пол
32
1
0
0
0
0
0
Дадли Кэмпбелл Д. Кэмпбелл
Нап
39
31
13
3
1
1
0
Люк Варни Л. Варни
Нап
38
30
5
1
1
0
0
Гэри Тэйлор-Флетчер Г. Тэйлор-Флетчер
Нап
39
30
6
5
3
0
0
Брэтт Ормерод Б. Ормерод
Нап
44
19
1
0
0
0
0
Марлон Хэрвуд М. Хэрвуд
Нап
41
16
5
0
1
0
0
Джеймс Битти Д. Битти
Нап
43
9
0
3
0
0
0
Сергей Корниленко С. Корниленко
Нап
37
6
0
0
1
0
0
Джейсон Юэлл Д. Юэлл
Нап
44
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Ричард Кингсон Р. Кингсон
Вра
42
20
38
0
0
0
0
Мэттью Гилкс М. Гилкс
Вра
38
18
35
0
0
0
0
Поль Рачубка П. Рачубка
Вра
39
2
5
0
0
0
0
Марк Хальстед М. Хальстед
Вра
31
1
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
9
полузащитников
8
нападающих