Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
39
31
0
1
3
0
Защ
33
29
1
0
1
0
Защ
35
21
2
0
2
0
Защ
37
11
0
0
0
0
Защ
36
6
0
0
2
0
Защ
38
2
0
0
0
0
Защ
32
2
0
0
1
0
Пол
35
35
12
7
11
0
Пол
38
35
2
1
7
0
Пол
30
27
1
2
0
0
Пол
33
23
1
2
0
0
Пол
39
21
0
0
2
0
Пол
34
11
3
0
0
0
Пол
37
8
0
1
0
0
Пол
32
1
0
0
0
0
Нап
39
31
13
3
1
1
Нап
39
30
6
5
3
0
Нап
44
19
1
0
0
0
Нап
41
16
5
0
1
0
Нап
43
9
0
3
0
0
Нап
37
6
0
0
1
0
Нап
44
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
42
20
38
0
0
0
Вра
38
18
35
0
0
0
Вра
39
2
5
0
0
0
Вра
31
1
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
9
полузащитников
8
нападающих