Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
41
21
0
0
4
1
Защ
34
20
0
0
1
0
Защ
44
14
1
0
2
0
Защ
42
14
0
0
0
0
Защ
33
12
0
0
1
0
Защ
40
11
0
0
2
0
Защ
40
10
0
0
5
0
Защ
42
7
0
0
3
0
Защ
38
5
0
0
2
0
Защ
38
4
0
0
0
0
Защ
35
1
0
0
1
0
Пол
38
20
5
0
4
0
Пол
42
19
0
0
3
0
Пол
36
15
0
0
5
0
Пол
40
7
0
0
2
0
Пол
39
6
0
0
1
0
Пол
39
6
1
0
2
0
Пол
32
5
0
0
0
0
Пол
39
3
0
0
0
0
Пол
36
1
0
0
0
0
Нап
35
15
0
0
3
0
Нап
34
13
2
0
1
1
Нап
36
12
3
0
1
0
Нап
41
8
0
0
0
0
Нап
34
7
0
0
3
0
Нап
41
6
0
0
1
0
Нап
41
2
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
38
15
25
0
0
0
Вра
48
10
15
0
1
0
29
игроков
29
Всего игроков
2
вратаря
11
защитников
9
полузащитников
7
нападающих