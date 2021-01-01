Металлург
Липецк
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Металлург
Тренер
Сергей Машнин
С. Машнин
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Алексей Журавлев А. Журавлев
Защ
41
21
0
0
4
1
0
Дмитрий Косенко Д. Косенко
Защ
34
20
0
0
1
0
0
Миодраг Стефанович М. Стефанович
Защ
44
14
1
0
2
0
0
Дмитрий Ивченко Д. Ивченко
Защ
42
14
0
0
0
0
0
Альберт Гаджибеков А. Гаджибеков
Защ
33
12
0
0
1
0
0
Николай Иванов Н. Иванов
Защ
40
11
0
0
2
0
0
Алексей Сыропятов А. Сыропятов
Защ
40
10
0
0
5
0
0
Вадим Фирсов В. Фирсов
Защ
42
7
0
0
3
0
0
Евгений Качан Е. Качан
Защ
38
5
0
0
2
0
0
Сергей Курдюков С. Курдюков
Защ
38
4
0
0
0
0
0
Андрей Утицких А. Утицких
Защ
35
1
0
0
1
0
0
Вячеслав Кренделев В. Кренделев
Пол
38
20
5
0
4
0
0
Александр Фомичев А. Фомичев
Пол
42
19
0
0
3
0
0
Михаил Костин М. Костин
Пол
36
15
0
0
5
0
0
Илья Телегин И. Телегин
Пол
40
7
0
0
2
0
0
Максим Панин М. Панин
Пол
39
6
0
0
1
0
0
Сергей Емельянов С. Емельянов
Пол
39
6
1
0
2
0
0
Олег Алейник О. Алейник
Пол
32
5
0
0
0
0
0
Александр Сторожук А. Сторожук
Пол
39
3
0
0
0
0
0
Сергей Захаров С. Захаров
Пол
36
1
0
0
0
0
0
Александр Кутьин А. Кутьин
Нап
35
15
0
0
3
0
0
Максим Обозный М. Обозный
Нап
34
13
2
0
1
1
0
Артур Григорян А. Григорян
Нап
36
12
3
0
1
0
0
Антон Середа А. Середа
Нап
41
8
0
0
0
0
0
Андрей Овчинников А. Овчинников
Нап
34
7
0
0
3
0
0
Анук Такам А. Такам
Нап
41
6
0
0
1
0
0
Сергей Рыжих С. Рыжих
Нап
41
2
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Евгений Шамрин Е. Шамрин
Вра
38
15
25
0
0
0
0
Дмитрий Алексеев Д. Алексеев
Вра
48
10
15
0
1
0
29
игроков
29
Всего игроков
2
вратаря
11
защитников
9
полузащитников
7
нападающих