Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
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Страна
Англия
Стадион
Кингстон Коммуникейшн Стэдиум
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
27
Ахмед Эль-Мохамади А. Эль-Мохамади
Защ
33
32
0
1
3
1
3
Эндрю Робертсон Э. Робертсон
Защ
27
32
1
2
5
0
12
Гарри Магуайр Г. Магуайр
Защ
28
28
2
2
5
0
6
Кертис Дэйвис К. Дэйвис
Защ
36
26
0
2
4
0
21
Майкл Доусон М. Доусон
Защ
37
23
3
0
4
0
13
Андреа Раноккия А. Раноккия
Защ
33
14
2
1
2
0
14
Омар Эльабделлауи О. Эльабделлауи
Защ
29
7
0
0
0
0
28
Джош Тимон Д. Тимон
Защ
21
5
0
0
1
0
11
Самуэль Клукас С. Клукас
Пол
30
36
3
1
9
1
8
Том Хаддлстоун Т. Хаддлстоун
Пол
34
31
1
0
5
1
14
Джейк Ливермор Д. Ливермор
Пол
31
21
1
1
3
1
10
Роберт Снодграсс Р. Снодграсс
Пол
33
20
7
3
2
0
7
Дэвид Мейлер Д. Мейлер
Пол
31
19
1
0
2
0
25
Райан Мэйсон Р. Мэйсон
Пол
29
16
1
0
4
0
22
Маркус Хенриксен М. Хенриксен
Пол
28
15
0
0
1
0
10
Альфред Н'Диайе А. Н'Диайе
Пол
31
15
1
0
7
0
40
Эвандро Эвандро
Пол
34
11
0
0
1
0
17
Джеймс Уэйр Д. Уэйр
Пол
25
0
0
0
0
0
37
Джош Клэкстоун Д. Клэкстоун
Пол
24
0
0
0
0
0
36
Грег Олли Г. Олли
Пол
25
0
0
0
0
0
9
Абель Эрнандес А. Эрнандес
Нап
30
23
4
2
0
0
20
Адама Диоманде А. Диоманде
Нап
31
22
2
0
1
0
24
Умар Ниасс У. Ниасс
Нап
30
17
4
0
3
1
17
Камил Гросицки К. Гросицки
Нап
32
14
0
3
1
0
18
Дьемерси Мбокани Д. Мбокани
Нап
35
12
0
1
0
0
Лазар Маркович Л. Маркович
Нап
27
12
2
0
3
0
15
Шон Мэлони Ш. Мэлони
Нап
38
9
1
2
0
0
29
Харрод Боуэн Х. Боуэн
Нап
24
7
0
0
0
0
19
Уильям Кин У. Кин
Нап
28
5
0
0
0
0
39
Бен Хинклайф Б. Хинклайф
Нап
23
0
0
0
0
0
32
Грег Лер Г. Лер
Нап
26
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Элдин Якупович Э. Якупович
Вра
36
21
35
0
0
0
23
Дэвид Маршалл Д. Маршалл
Вра
36
16
44
0
0
0
12
Душан Куцяк Д. Куцяк
Вра
35
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
11
нападающих