Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
33
32
0
1
3
1
Защ
27
32
1
2
5
0
Защ
28
28
2
2
5
0
Защ
36
26
0
2
4
0
Защ
37
23
3
0
4
0
Защ
33
14
2
1
2
0
Защ
29
7
0
0
0
0
Защ
21
5
0
0
1
0
Пол
30
36
3
1
9
1
Пол
34
31
1
0
5
1
Пол
31
21
1
1
3
1
Пол
33
20
7
3
2
0
Пол
31
19
1
0
2
0
Пол
29
16
1
0
4
0
Пол
28
15
0
0
1
0
Пол
31
15
1
0
7
0
Пол
25
0
0
0
0
0
Пол
24
0
0
0
0
0
Нап
30
23
4
2
0
0
Нап
31
22
2
0
1
0
Нап
30
17
4
0
3
1
Нап
32
14
0
3
1
0
Нап
35
12
0
1
0
0
Нап
27
12
2
0
3
0
Нап
38
9
1
2
0
0
Нап
24
7
0
0
0
0
19Уильям Кин У. Кин
Нап
28
5
0
0
0
0
Нап
23
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
36
21
35
0
0
0
Вра
36
16
44
0
0
0
Вра
35
0
0
0
0
0
34
игроков
34
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
11
нападающих