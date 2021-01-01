Барнсли
Барнсли
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Страна
Англия
Стадион
Оаквэлл Стэдиум
Тренер
Валерьен Исмаэль
В. Исмаэль
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Мадс Юэл Андерсен М. Андерсен
Защ
23
1
0
0
0
0
26
Михаэль Соллбауэр М. Соллбауэр
Защ
30
1
0
0
0
0
7
Каллум Бриттан К. Бриттан
Защ
23
1
0
0
0
0
20
Тоби Сиббик Т. Сиббик
Защ
21
1
0
0
0
0
30
Михал Хелик М. Хелик
Защ
25
1
0
0
0
0
2
Джордан Уильямс Д. Уильямс
Защ
21
0
0
0
0
0
34
Яспер Мун Я. Мун
Защ
20
0
0
0
0
0
22
Кларк Одуор К. Одуор
Защ
21
0
0
0
0
0
28
Доминик Фризер Д. Фризер
Пол
27
3
0
0
0
0
21
Ромал Палмер Р. Палмер
Пол
22
1
0
0
0
0
27
Алекс Моуатт А. Моуатт
Пол
26
1
0
0
0
0
4
Каллум Стайлс К. Стайлс
Пол
21
1
0
0
0
0
8
Херби Кейн Х. Кейн
Пол
22
1
0
0
0
0
16
Luke Thomas L.
Нап
1
0
0
0
0
11
Конор Чаплин К. Чаплин
Нап
24
1
0
0
0
0
29
Виктор Адебойежо В. Адебойежо
Нап
23
1
0
0
0
0
9
Кали Вудроу К. Вудроу
Нап
26
1
0
0
0
0
25
George Miller G.
Нап
1
0
0
0
0
10
Дэрил Дайк Д. Дайк
Нап
20
1
0
0
0
0
19
Patrick Schmidt P.
Нап
0
0
0
0
0
44
Ali Omar A.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
40
Брэд Коллинс Б. Коллинс
Вра
24
1
1
0
0
0
1
Джек Уолтон Д. Уолтон
Вра
22
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
5
полузащитников
8
нападающих