Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
1
0
0
0
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Защ
23
1
0
0
0
0
Защ
21
1
0
0
0
0
Защ
25
1
0
0
0
0
Защ
21
0
0
0
0
0
Защ
21
0
0
0
0
0
Пол
27
3
0
0
0
0
Пол
22
1
0
0
0
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Пол
21
1
0
0
0
0
Пол
22
1
0
0
0
0
16Luke Thomas L.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
24
1
0
0
0
0
Нап
23
1
0
0
0
0
Нап
26
1
0
0
0
0
25George Miller G.
Нап
1
0
0
0
0
Нап
20
1
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
24
1
1
0
0
0
Вра
22
0
0
0
0
0
23
игроков
23
Всего игроков
2
вратаря
8
защитников
5
полузащитников
8
нападающих