Мидтьюлланд
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Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
14
Александр Шольц А. Шольц
Защ
28
6
2
0
1
0
29
Паулиньо Паулиньо
Защ
26
6
0
0
2
0
28
Эрик Святченко Э. Святченко
Защ
29
5
0
0
0
1
6
Джоэл Андерссон Д. Андерссон
Защ
24
5
0
0
0
0
2
Дион Коолс Д. Коолс
Защ
24
3
0
0
1
0
5
Даниэль Хег Д. Хег
Защ
30
1
0
0
0
0
25
Маньрекар Джеймс М. Джеймс
Защ
27
1
0
0
0
0
46
Джафет Сери Д. Сери
Защ
20
0
0
0
0
0
44
Николас Дир Н. Дир
Защ
19
0
0
0
0
0
36
Андерс Драйер А. Драйер
Пол
22
6
1
0
0
0
11
Авер Мабиль А. Мабиль
Пол
25
6
1
0
0
0
38
Фрэнк Ониика Ф. Ониика
Пол
23
6
0
0
2
0
7
Пионе Систо П. Систо
Пол
26
5
0
0
1
0
40
Йенс-Люс Каюсте Й. Каюсте
Пол
21
4
0
1
1
0
15
Божидар Краев Б. Краев
Пол
23
4
0
0
0
0
10
Эвандер Эвандер
Пол
22
4
0
0
0
0
43
Николас Мадсен Н. Мадсен
Пол
21
4
0
0
1
0
26
Лассе Вибе Л. Вибе
Пол
34
3
0
0
1
0
24
Оливер Серенсен О. Серенсен
Пол
19
0
0
0
0
0
9
Сори Каба С. Каба
Нап
25
6
0
1
1
0
34
Микаэл Андерсон М. Андерсон
Нап
22
5
0
0
1
0
45
Густав Исаксен Г. Исаксен
Нап
19
3
0
0
0
0
33
Лука Пфайффер Л. Пфайффер
Нап
24
3
0
0
0
0
89
Ронни Шварц Р. Шварц
Нап
31
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Йеспер Хансен Й. Хансен
Вра
36
4
9
0
0
0
31
Миккел Андерсен М. Андерсен
Вра
32
2
4
0
0
0
16
Вальдемар Бирксе-Торсен В. Бирксе-Торсен
Вра
20
0
0
0
0
0
30
Оливер Оттесен О. Оттесен
Вра
22
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
5
нападающих