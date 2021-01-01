Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
6
2
0
1
0
Защ
29
5
0
0
0
1
Защ
24
5
0
0
0
0
Защ
24
3
0
0
1
0
Защ
30
1
0
0
0
0
Защ
27
1
0
0
0
0
Защ
20
0
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Пол
22
6
1
0
0
0
Пол
25
6
1
0
0
0
Пол
23
6
0
0
2
0
Пол
26
5
0
0
1
0
Пол
21
4
0
1
1
0
Пол
23
4
0
0
0
0
Пол
21
4
0
0
1
0
Пол
34
3
0
0
1
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Нап
22
5
0
0
1
0
Нап
19
3
0
0
0
0
Нап
24
3
0
0
0
0
Нап
31
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
36
4
9
0
0
0
Вра
32
2
4
0
0
0
Вра
20
0
0
0
0
0
Вра
22
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
5
нападающих