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Германия
Стадион
Стадион дер Фройндшафт
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Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Даниэль Цибиг Д. Цибиг
Защ
38
20
0
0
4
0
0
Чагдаш Атан Ч. Атан
Защ
41
18
2
0
7
0
0
Иван Раделич И. Раделич
Защ
40
17
0
0
2
0
0
Марио Цвитанович М. Цвитанович
Защ
45
14
0
0
2
0
0
Саво Павичевич С. Павичевич
Защ
40
13
0
1
1
0
0
Мариуш Кукилка М. Кукилка
Защ
44
12
0
0
2
0
0
Овидиу Бурча О. Бурча
Защ
41
7
0
0
0
0
0
Врагел Да Силва В. Да Силва
Защ
47
1
0
0
0
0
0
Александер Биттрофф А. Биттрофф
Защ
32
0
0
0
0
0
0
Тимо Рост Т. Рост
Пол
42
19
0
0
4
0
0
Станислав Ангелов С. Ангелов
Пол
42
19
2
0
5
1
0
Эрвин Скела Э. Скела
Пол
44
18
2
1
1
0
0
Ивица Илиев И. Илиев
Пол
41
17
3
2
0
0
0
Стивен Ривич С. Ривич
Пол
35
8
1
0
2
0
0
Яйи Шао Я. Шао
Пол
40
5
1
0
0
0
0
Марко Курт М. Курт
Пол
42
4
0
0
2
0
0
Ян Рэйнох Я. Рэйнох
Пол
39
4
0
0
0
0
0
Душан Васильевич Д. Васильевич
Пол
38
3
0
0
2
0
0
Ян Райнох Я. Райнох
Пол
38
0
0
0
0
0
0
Димитар Рангелов Д. Рангелов
Нап
38
16
6
0
2
0
0
Деннис Серенсен Д. Серенсен
Нап
39
15
1
0
3
0
0
Эмиль Юла Э. Юла
Нап
41
14
3
0
0
0
0
Бранко Елик Б. Елик
Нап
43
10
0
0
0
0
0
Нильс Петерсен Н. Петерсен
Нап
32
1
0
0
0
0
0
Ади Роша Собриньо А. Собриньо
Нап
35
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Герхард Треммель Г. Треммель
Вра
42
21
37
0
2
0
0
Томислав Пиплица Т. Пиплица
Вра
52
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
6
нападающих