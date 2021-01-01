Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
38
20
0
0
4
0
Защ
41
18
2
0
7
0
Защ
40
17
0
0
2
0
Защ
45
14
0
0
2
0
Защ
40
13
0
1
1
0
Защ
44
12
0
0
2
0
Защ
41
7
0
0
0
0
Защ
47
1
0
0
0
0
Защ
32
0
0
0
0
0
Пол
42
19
2
0
5
1
Пол
44
18
2
1
1
0
Пол
41
17
3
2
0
0
Пол
35
8
1
0
2
0
Пол
42
4
0
0
2
0
Пол
38
3
0
0
2
0
Нап
38
16
6
0
2
0
Нап
39
15
1
0
3
0
Нап
43
10
0
0
0
0
Нап
32
1
0
0
0
0
Нап
35
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
42
21
37
0
2
0
Вра
52
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
6
нападающих