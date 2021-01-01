Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
38
17
0
0
2
0
Защ
39
16
0
0
4
0
Защ
39
15
0
0
4
0
Защ
32
14
0
0
0
0
Защ
33
10
1
0
1
0
Защ
39
6
1
0
3
0
Защ
37
5
0
0
0
0
Защ
38
3
0
0
1
0
Пол
42
15
1
0
4
0
Пол
40
15
2
0
1
0
Пол
41
13
0
0
4
0
Пол
45
11
0
0
2
0
Пол
40
9
0
0
3
0
Пол
40
5
1
0
1
0
Пол
40
2
0
0
0
0
Пол
37
1
0
0
0
0
Пол
44
0
0
0
0
0
Нап
35
20
4
0
0
0
Нап
32
19
4
0
3
0
Нап
38
12
0
0
1
0
Нап
43
11
2
0
0
0
Нап
42
11
0
0
2
0
Нап
38
10
2
1
0
0
Нап
38
6
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
39
20
29
0
1
0
Вра
38
1
0
0
0
0
Вра
36
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
7
нападающих