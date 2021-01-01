Карлсруэ
Карлсруэ
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Германия
Стадион
Вилдпаркштадион
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Кристиан Айхнер К. Айхнер
Защ
38
17
0
0
2
0
0
Дино Дрпич Д. Дрпич
Защ
39
16
0
0
4
0
0
Андреас Герлиц А. Герлиц
Защ
39
15
0
0
4
0
0
Стефано Челоцци С. Челоцци
Защ
32
14
0
0
0
0
0
Себастьян Лангкамп С. Лангкамп
Защ
33
10
1
0
1
0
0
Майк Франц М. Франц
Защ
39
6
1
0
3
0
0
Тим Себастьян Т. Себастьян
Защ
37
5
0
0
0
0
0
Мартин Штолль М. Штолль
Защ
38
3
0
0
1
0
0
Антонио Да Силва А. Да Силва
Пол
42
15
1
0
4
0
0
Джованни Федерико Д. Федерико
Пол
40
15
2
0
1
0
0
Михаэль Мутцель М. Мутцель
Пол
41
13
0
0
4
0
0
Годфрид Адуобе Г. Адуобе
Пол
45
11
0
0
2
0
0
Марко Энгельхардт М. Энгельхардт
Пол
40
9
0
0
3
0
0
Стефан Бук С. Бук
Пол
40
5
1
0
1
0
0
Массимильян Порцелло М. Порцелло
Пол
40
2
0
0
0
0
0
Тимо Штаффелд Т. Штаффелд
Пол
37
1
0
0
0
0
0
Брэдли Карнелл Б. Карнелл
Пол
44
0
0
0
0
0
0
Себастьян Фрайс С. Фрайс
Нап
35
20
4
0
0
0
0
Ларс Штиндль Л. Штиндль
Нап
32
19
4
0
3
0
0
Эдмонд Капллани Э. Капллани
Нап
38
12
0
0
1
0
0
Александр Иашвили А. Иашвили
Нап
43
11
2
0
0
0
0
Кристиан Тимм К. Тимм
Нап
42
11
0
0
2
0
0
Джошуа Кеннеди Д. Кеннеди
Нап
38
10
2
1
0
0
0
Махир Саглик М. Саглик
Нап
38
6
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Маркус Миллер М. Миллер
Вра
39
20
29
0
1
0
0
Жан-Франсуа Корнецки Ж. Корнецки
Вра
38
1
0
0
0
0
0
Томас Унгер Т. Унгер
Вра
36
0
0
0
0
0
27
игроков
27
Всего игроков
3
вратаря
8
защитников
9
полузащитников
7
нападающих