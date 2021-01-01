Левадия
Таллин
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Страна
Эстония
Стадион
А. Ле Кок Арена
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
A. Komlov A.
Нап
1
0
0
1
0
M. Jurgenson M.
Нап
1
0
0
1
0
T. Elhi T.
Нап
1
1
0
0
0
E. Kouadio E.
Нап
1
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
4
игроков
4
Всего игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
4
нападающих