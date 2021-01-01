Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
31
28
1
0
9
1
Защ
37
24
2
0
16
1
Защ
37
18
0
0
8
2
Защ
38
17
0
0
5
0
Защ
32
15
0
0
4
0
Защ
31
10
0
1
1
0
Защ
32
3
0
0
1
0
Защ
32
1
0
0
0
0
Защ
29
1
0
0
1
1
Защ
39
1
0
0
1
0
Защ
32
0
0
0
0
0
Пол
34
32
4
0
2
0
Пол
31
27
0
5
3
0
Пол
46
24
0
2
7
0
Пол
30
13
1
1
1
0
Пол
30
12
1
0
1
0
Пол
34
6
0
0
1
1
Пол
37
4
0
0
0
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Нап
38
31
11
1
6
0
Нап
34
16
0
0
1
0
Нап
40
10
0
0
0
0
Нап
32
7
1
0
0
0
Нап
32
7
0
1
1
0
Нап
27
5
0
0
0
0
Нап
29
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
43
3
9
0
1
1
Вра
32
2
2
0
1
0
Вра
28
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
8
нападающих