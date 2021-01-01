Сарагоса
Сарагоса
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Страна
Испания
Стадион
Ла Ромареда
Тренер
Ранко Попович
Р. Попович
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Абрахам Абрахам
Защ
35
31
0
0
14
1
0
Альваро Гонсалес А. Гонсалес
Защ
31
28
1
0
9
1
0
Кристиан Сэпунару К. Сэпунару
Защ
37
24
2
0
16
1
0
Гленн Ловенс Г. Ловенс
Защ
37
18
0
0
8
2
0
Хавьер Паредес Х. Паредес
Защ
38
17
0
0
5
0
0
Адам Пинтер А. Пинтер
Защ
32
15
0
0
4
0
0
Хосе Мануэль Фернандес Х. Фернандес
Защ
31
10
0
1
1
0
0
Рауль Гони Байо Р. Гони Байо
Защ
32
3
0
0
1
0
0
Иван Обрадович И. Обрадович
Защ
32
1
0
0
0
0
0
Эктор Эрнандес Э. Эрнандес
Защ
29
1
0
0
1
1
0
Маурицио Ланцаро М. Ланцаро
Защ
39
1
0
0
1
0
0
Фран Гонсалес Ф. Гонсалес
Защ
32
0
0
0
0
0
0
Пако Монтанье П. Монтанье
Пол
34
32
4
0
2
0
0
Виктор Родригес В. Родригес
Пол
31
27
0
5
3
0
0
Апоньо Апоньо
Пол
37
27
7
3
6
0
0
Хосе Мовилья Х. Мовилья
Пол
46
24
0
2
7
0
0
Хосе Мари Хосе Мари
Пол
33
20
0
0
10
1
0
Франко Сукулини Ф. Сукулини
Пол
30
13
1
1
1
0
0
Рубен Рочина Р. Рочина
Пол
30
12
1
0
1
0
0
Ромарик Ромарик
Пол
37
12
0
1
0
1
0
Стефан Бабович С. Бабович
Пол
34
6
0
0
1
1
0
Лукас Уилчез Л. Уилчез
Пол
37
4
0
0
0
0
0
Агуадо Арриазу Тарсикио А. Тарсикио
Пол
26
1
0
0
0
0
0
Элдер Поштига Э. Поштига
Нап
38
31
11
1
6
0
0
Эду Ориоль Э. Ориоль
Нап
34
16
0
0
1
0
0
Родри Родри
Нап
30
10
2
0
3
0
0
Карлос Аранда К. Аранда
Нап
40
10
0
0
0
0
0
Хави Аламо Х. Аламо
Нап
32
7
1
0
0
0
0
Анри Бьенвеню А. Бьенвеню
Нап
32
7
0
1
1
0
0
Хорхе Орти Х. Орти
Нап
27
5
0
0
0
0
0
Адриа Кармона Перес А. Кармона Перес
Нап
29
3
0
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Роберто Роберто
Вра
35
28
42
0
3
0
0
Леонардо Франко Л. Франко
Вра
43
3
9
0
1
1
0
Пабло Альколеа П. Альколеа
Вра
32
2
2
0
1
0
0
Килиан Фалькон К. Фалькон
Вра
28
0
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
4
вратаря
12
защитников
11
полузащитников
8
нападающих