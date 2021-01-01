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Италия
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Карло Кастеллани
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Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Джованни Ди Лоренцо Д. Ди Лоренцо
Защ
27
33
4
3
8
0
26
Матиас Сильвестре М. Сильвестре
Защ
36
31
3
0
6
0
5
Фредерик Везели Ф. Везели
Защ
28
25
0
0
3
0
22
Доменико Майетта Д. Майетта
Защ
38
20
0
0
5
0
23
Мануэль Паскуаль М. Паскуаль
Защ
39
13
1
1
2
0
39
Кристиан Делл'Орко К. Делл'Орко
Защ
27
12
1
0
1
0
13
Лука Антонелли Л. Антонелли
Защ
34
9
0
1
0
0
32
Якоб Расмуссен Я. Расмуссен
Защ
23
7
0
0
2
0
Андреа Масиелло А. Масиелло
Защ
35
1
0
0
0
0
Жуан Жуан
Защ
29
1
0
0
0
0
27
Жоэль Унтерзее Ж. Унтерзее
Защ
27
1
0
0
0
0
29
Михал Марцьяник М. Марцьяник
Защ
26
0
0
0
0
0
34
Кевин Дикс К. Дикс
Защ
24
0
0
0
0
0
10
Исмаэль Беннасер И. Беннасер
Пол
23
31
0
5
7
0
33
Раде Крунич Р. Крунич
Пол
27
30
4
8
6
1
8
Хамед Траоре Х. Траоре
Пол
21
24
2
2
4
0
18
Африйе Аква А. Аква
Пол
29
19
2
0
4
0
6
Миха Зайц М. Зайц
Пол
26
11
2
0
2
1
6
Марко Паяч М. Паяч
Пол
27
8
1
2
4
0
28
Леонардо Капецци Л. Капецци
Пол
26
8
0
0
1
0
48
Салих Учан С. Учан
Пол
27
5
1
1
1
0
43
Димитриос Николау Д. Николау
Пол
22
3
0
0
0
0
4
Маттео Бриги М. Бриги
Пол
40
3
1
0
1
0
17
Лоренцо Лолло Л. Лолло
Пол
30
0
0
0
0
0
11
Франческо Капуто Ф. Капуто
Нап
33
34
14
3
3
0
17
Диего Фариас Д. Фариас
Нап
30
15
4
4
1
0
20
Антонино ла Гумина А. ла Гумина
Нап
25
12
1
1
1
0
7
Леван Мчедлидзе Л. Мчедлидзе
Нап
31
3
0
1
1
0
66
Самуэль Мраз С. Мраз
Нап
23
3
1
0
0
0
37
Димитри Оберлен Д. Оберлен
Нап
23
1
0
0
0
0
19
Арнел Якупович А. Якупович
Нап
22
0
0
0
0
0
9
Алехандро Родригес А. Родригес
Нап
29
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Иван Проведель И. Проведель
Вра
27
14
33
0
0
0
69
Бартломей Дронговски Б. Дронговски
Вра
23
13
21
0
2
0
21
Пьетро Террачиано П. Террачиано
Вра
31
7
10
0
0
0
99
Андреа Фулиньяти А. Фулиньяти
Вра
26
0
0
0
0
0
36
игроков
36
Всего игроков
4
вратаря
13
защитников
11
полузащитников
8
нападающих