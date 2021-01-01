Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
27
33
4
3
8
0
Защ
36
31
3
0
6
0
Защ
28
25
0
0
3
0
Защ
38
20
0
0
5
0
Защ
39
13
1
1
2
0
Защ
27
12
1
0
1
0
Защ
34
9
0
1
0
0
Защ
23
7
0
0
2
0
Защ
35
1
0
0
0
0
Защ
27
1
0
0
0
0
Защ
26
0
0
0
0
0
Защ
24
0
0
0
0
0
Пол
23
31
0
5
7
0
Пол
27
30
4
8
6
1
Пол
21
24
2
2
4
0
Пол
29
19
2
0
4
0
Пол
27
8
1
2
4
0
Пол
26
8
0
0
1
0
Пол
27
5
1
1
1
0
Пол
22
3
0
0
0
0
Пол
40
3
1
0
1
0
Пол
30
0
0
0
0
0
Нап
33
34
14
3
3
0
Нап
30
15
4
4
1
0
Нап
25
12
1
1
1
0
Нап
31
3
0
1
1
0
Нап
23
3
1
0
0
0
Нап
23
1
0
0
0
0
Нап
22
0
0
0
0
0
Нап
29
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
27
14
33
0
0
0
Вра
23
13
21
0
2
0
Вра
31
7
10
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
36
игроков
36
Всего игроков
4
вратаря
13
защитников
11
полузащитников
8
нападающих