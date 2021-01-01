Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
43
18
0
0
6
0
Защ
39
17
0
0
2
0
Защ
43
16
1
0
6
0
Защ
40
15
0
0
1
1
Защ
33
14
0
0
4
0
Защ
38
13
0
0
1
0
Защ
37
13
0
0
4
0
Защ
32
10
0
0
1
1
Защ
34
4
0
0
2
0
Пол
34
24
0
0
4
0
Пол
35
21
4
0
1
0
Пол
46
17
0
0
0
0
Пол
44
17
5
0
1
0
Пол
44
15
0
0
2
0
Пол
37
14
0
0
1
1
Пол
34
8
0
0
1
0
Пол
32
7
0
0
1
0
Пол
33
5
0
0
0
0
Пол
50
1
0
0
0
0
Нап
39
18
3
0
5
0
Нап
33
2
0
0
0
0
Нап
35
2
0
0
0
0
Нап
38
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
15
25
0
3
2
Вра
32
9
20
0
1
0
25
игроков
25
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
4
нападающих