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Локомотив
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Константин Дзуцев
К. Дзуцев
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Александр Бодялов А. Бодялов
Защ
43
18
0
0
6
0
0
Михаил Ванев М. Ванев
Защ
39
17
0
0
2
0
0
Иван Лесков И. Лесков
Защ
43
16
1
0
6
0
0
Анатолий Агрофенин А. Агрофенин
Защ
40
15
0
0
1
1
0
Алексей Подпругин А. Подпругин
Защ
33
14
0
0
4
0
0
Виталий Беличенко В. Беличенко
Защ
38
13
0
0
1
0
0
Павел Аликин П. Аликин
Защ
37
13
0
0
4
0
0
Игорь Смольников И. Смольников
Защ
32
10
0
0
1
1
0
Сергей Нюхалов С. Нюхалов
Защ
34
4
0
0
2
0
0
Владимир Булатенко В. Булатенко
Пол
34
24
0
0
4
0
0
Иван Нагибин И. Нагибин
Пол
35
21
4
0
1
0
0
Георгий Гармашов Г. Гармашов
Пол
46
17
0
0
0
0
0
Максим Крейсман М. Крейсман
Пол
44
17
5
0
1
0
0
Сергей Щеглов С. Щеглов
Пол
44
15
0
0
2
0
0
Роман Гаврюш Р. Гаврюш
Пол
37
14
0
0
1
1
0
Сергей Хабаров С. Хабаров
Пол
34
8
0
0
1
0
0
Виталий Селецкий В. Селецкий
Пол
32
7
0
0
1
0
0
Александр Бураков А. Бураков
Пол
33
5
0
0
0
0
0
Илья Макиенко И. Макиенко
Пол
50
1
0
0
0
0
0
Георге Богю Г. Богю
Нап
39
18
3
0
5
0
0
Роман Беляев Р. Беляев
Нап
33
2
0
0
0
0
0
Павел Гаранников П. Гаранников
Нап
35
2
0
0
0
0
0
Константин Ионов К. Ионов
Нап
38
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Евгений Городов Е. Городов
Вра
35
15
25
0
3
2
0
Андрей Синицын А. Синицын
Вра
32
9
20
0
1
0
25
игроков
25
Всего игроков
2
вратаря
9
защитников
10
полузащитников
4
нападающих