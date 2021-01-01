Арминия
Билефельд
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Германия
Стадион
Шуко Арена
Тренер
Уве Нойхаус
У. Нойхаус
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
2
Амос Пипер А. Пипер
Защ
23
20
1
0
4
0
6
Майк ван дер Хоорн М. ван дер Хоорн
Защ
28
19
0
0
3
0
4
Йоаким Нильссон Й. Нильссон
Защ
27
18
0
0
1
0
5
Якоб Барретт Лаурсен Я. Лаурсен
Защ
26
13
0
1
1
0
23
Андерсон Лукоки А. Лукоки
Защ
23
12
0
0
2
0
15
Натан де Медина Н. де Медина
Защ
23
10
0
1
2
1
8
Рицу Доан Р. Доан
Пол
22
27
5
2
1
0
27
Седрик Брюннер С. Брюннер
Пол
27
25
0
1
4
0
30
Марсель Хартель М. Хартель
Пол
25
21
0
0
1
0
16
Фабиан Кунце Ф. Кунце
Пол
22
18
0
0
4
0
19
Мануэль Претль М. Претль
Пол
29
18
1
1
2
0
20
Нильс Зойферт Н. Зойферт
Пол
24
13
0
1
1
0
10
Райнхольд Ябо Р. Ябо
Пол
29
12
1
0
1
0
31
Арне Майер А. Майер
Пол
22
10
0
0
0
0
28
Мичел Влап М. Влап
Пол
23
7
1
1
0
0
38
Йомейн Консбрух Й. Консбрух
Пол
19
0
0
0
0
0
36
Свен Шипплок С. Шипплок
Нап
32
25
1
0
3
0
9
Фабиан Клоз Ф. Клоз
Нап
33
24
3
2
1
0
18
Серхио Кордова С. Кордова
Нап
23
23
2
0
0
0
7
Кристиан Гебауэр К. Гебауэр
Нап
27
16
1
1
0
0
17
Себио Суку С. Суку
Нап
28
8
0
0
1
0
21
Андреас Фогльзаммер А. Фогльзаммер
Нап
29
8
1
1
0
0
11
Масайя Окугава М. Окугава
Нап
24
6
1
0
0
0
14
Йоан Эдмундссон Й. Эдмундссон
Нап
29
4
0
0
0
0
3
Brian Behrendt B.
Нап
3
0
0
0
0
13
Sebastian Müller S.
Нап
2
0
0
0
0
33
Nikolai Rehnen N.
Нап
0
0
0
0
0
42
Julian Frommann J.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Стефан Ортега Морено С. Ортега Морено
Вра
28
24
32
0
1
0
34
Оскар Линнер О. Линнер
Вра
24
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
2
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
12
нападающих