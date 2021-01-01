Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
20
1
0
4
0
Защ
28
19
0
0
3
0
Защ
27
18
0
0
1
0
Защ
26
13
0
1
1
0
Защ
23
12
0
0
2
0
Защ
23
10
0
1
2
1
Пол
27
25
0
1
4
0
Пол
25
21
0
0
1
0
Пол
22
18
0
0
4
0
Пол
29
18
1
1
2
0
Пол
24
13
0
1
1
0
Пол
29
12
1
0
1
0
Пол
22
10
0
0
0
0
Пол
23
7
1
1
0
0
Пол
19
0
0
0
0
0
Нап
32
25
1
0
3
0
Нап
33
24
3
2
1
0
Нап
23
23
2
0
0
0
Нап
27
16
1
1
0
0
Нап
28
8
0
0
1
0
Нап
29
8
1
1
0
0
Нап
24
6
1
0
0
0
Нап
29
4
0
0
0
0
Нап
3
0
0
0
0
Нап
2
0
0
0
0
33Nikolai Rehnen N.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
24
32
0
1
0
Вра
24
0
0
0
0
0
30
игроков
30
Всего игроков
2
вратаря
6
защитников
10
полузащитников
12
нападающих