Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
34
29
1
0
5
0
Защ
31
20
0
0
1
0
Защ
32
19
0
1
1
0
Защ
40
17
0
4
0
0
Защ
30
16
2
0
0
0
Защ
37
16
0
0
2
0
Защ
39
14
1
0
2
0
Защ
32
9
0
0
1
0
Пол
39
38
0
8
5
0
Пол
38
30
1
0
3
0
Пол
31
25
7
1
0
0
Пол
33
21
1
1
4
0
Пол
32
21
1
1
2
0
Пол
37
18
5
1
1
0
Пол
29
9
0
3
0
0
Пол
32
3
0
0
1
0
Пол
27
0
0
0
0
0
Пол
45
0
0
0
0
0
Нап
34
34
12
2
3
0
Нап
33
31
3
2
0
0
Нап
37
29
5
0
4
1
Нап
38
24
2
1
4
0
Нап
43
11
0
1
2
0
Нап
31
11
0
1
1
0
Нап
27
1
0
0
0
0
Нап
32
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
36
21
40
0
0
0
Вра
31
13
23
0
0
0
Вра
40
4
10
0
0
0
Вра
26
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
11
полузащитников
8
нападающих