Рединг
Рединг
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П. Клемент
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Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Эдриан Мариаппа Э. Мариаппа
Защ
34
29
1
0
5
0
0
Крис Гантер К. Гантер
Защ
31
20
0
0
1
0
0
Алекс Пирс А. Пирс
Защ
32
19
0
1
1
0
0
Никки Шори Н. Шори
Защ
40
17
0
4
0
0
0
Иан Харт И. Харт
Защ
43
16
0
2
1
0
0
Шон Моррисон Ш. Моррисон
Защ
30
16
2
0
0
0
0
Стефен Келли С. Келли
Защ
37
16
0
0
2
0
0
Каспарс Горкшс К. Горкшс
Защ
39
14
1
0
2
0
0
Шон Каммингс Ш. Каммингс
Защ
32
9
0
0
1
0
0
Джоби МакАнуфф Д. МакАнуфф
Пол
39
38
0
8
5
0
0
Микеле Лейгертвуд М. Лейгертвуд
Пол
38
30
1
0
3
0
0
Хол Робсон-Кану Х. Робсон-Кану
Пол
31
25
7
1
0
0
0
Дэнни Гатри Д. Гатри
Пол
33
21
1
1
4
0
0
Чем Карачан Ч. Карачан
Пол
32
21
1
1
2
0
0
Джимми Кебе Д. Кебе
Пол
37
18
5
1
1
0
0
Джей Табб Д. Табб
Пол
37
12
0
1
2
0
0
Хоуп Акпан Х. Акпан
Пол
29
9
0
3
0
0
0
Даниэль Карришу Д. Карришу
Пол
32
3
0
0
1
0
0
Джордан Обита Д. Обита
Пол
27
0
0
0
0
0
0
Бриньяр Гуннарссон Б. Гуннарссон
Пол
45
0
0
0
0
0
0
Адам Ле Фондре А. Ле Фондре
Нап
34
34
12
2
3
0
0
Гэрэт МакКлири Г. МакКлири
Нап
33
31
3
2
0
0
0
Павел Погребняк П. Погребняк
Нап
37
29
5
0
4
1
0
Ноэль Хант Н. Хант
Нап
38
24
2
1
4
0
0
Джейсон Робертс Д. Робертс
Нап
43
11
0
1
2
0
0
Ник Блекмэн Н. Блекмэн
Нап
31
11
0
1
1
0
0
Доминик Самуэль Д. Самуэль
Нап
27
1
0
0
0
0
0
Саймон Чёрч С. Чёрч
Нап
32
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Адам Федеричи А. Федеричи
Вра
36
21
40
0
0
0
0
Алекс МакКарти А. МакКарти
Вра
31
13
23
0
0
0
0
Стюарт Тэйлор С. Тэйлор
Вра
40
4
10
0
0
0
0
Джонатан Хенли Д. Хенли
Вра
26
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
4
вратаря
9
защитников
11
полузащитников
8
нападающих