Портсмут
Портсмут
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Страна
Англия
Стадион
Фрэттон Парк
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Марк Уилсон М. Уилсон
Защ
33
28
0
0
2
1
0
Аарон Мокоена А. Мокоена
Защ
40
23
0
0
7
0
0
Таль Бен-Хаим Т. Бен-Хаим
Защ
39
22
0
0
4
0
0
Стив Финнан С. Финнан
Защ
44
21
0
0
2
0
0
Юнес Кабуль Ю. Кабуль
Защ
35
19
3
0
1
1
0
Энтони Ванден Борре Э. Ванден Борре
Защ
33
19
0
2
1
1
0
Надир Бельхадж Н. Бельхадж
Защ
38
19
3
1
2
0
0
Херманн Хрейдарссон Х. Хрейдарссон
Защ
46
17
1
0
2
0
0
Рикарду Роша Р. Роша
Защ
42
10
0
0
0
2
0
Леннард Совах Л. Совах
Защ
28
5
0
0
0
0
0
Сильвен Дистен С. Дистен
Защ
43
3
0
0
0
0
0
Джоэл Уорд Д. Уорд
Защ
31
2
0
0
0
0
0
Майкл Уильямсон М. Уильямсон
Защ
37
0
0
0
0
0
0
Майкл Браун М. Браун
Пол
44
24
2
0
4
1
0
Джейми О'Хара Д. О'Хара
Пол
34
23
2
0
8
0
0
Хассан Йебда Х. Йебда
Пол
36
18
2
0
2
0
0
Хейден Маллинс Х. Маллинс
Пол
42
18
0
0
2
0
0
Папа Буба Диоп П. Диоп
Пол
43
12
0
0
1
0
0
Ангелос Басинас А. Басинас
Пол
45
12
0
0
3
0
0
Ричард Хьюз Р. Хьюз
Пол
41
10
0
0
5
0
0
Квинси Овусу-Абейе К. Овусу-Абейе
Пол
34
10
0
0
0
0
0
Нико Кранчар Н. Кранчар
Пол
36
4
0
0
0
0
0
Мэтт Ритчи М. Ритчи
Пол
31
2
0
0
0
0
0
Фредерик Пикьонн Ф. Пикьонн
Нап
42
34
5
1
2
0
0
Нванкво Кану Н. Кану
Нап
44
23
2
0
0
0
0
Кевин-Принс Боатенг К. Боатенг
Нап
34
22
3
1
7
0
0
Аруна Диндан А. Диндан
Нап
40
19
8
0
5
0
0
Джон Утака Д. Утака
Нап
39
18
1
0
1
0
0
Данни Вебер Д. Вебер
Нап
39
17
1
0
1
0
0
Томми Смит Т. Смит
Нап
40
16
1
0
0
0
0
Дэвид Наджент Д. Наджент
Нап
35
3
0
0
0
0
0
Гаэль Нлундулу Г. Нлундулу
Нап
28
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Дэвид Джеймс Д. Джеймс
Вра
50
25
46
0
2
0
0
Асмир Бегович А. Бегович
Вра
33
9
14
0
0
0
0
Джейми Эшдаун Д. Эшдаун
Вра
40
6
6
0
0
0
0
Лиам О'Брайн Л. О'Брайн
Вра
29
0
0
0
0
0
0
Антти Микко Ниеми А. Ниеми
Вра
48
0
0
0
0
0
37
игроков
37
Всего игроков
5
вратарей
13
защитников
10
полузащитников
9
нападающих