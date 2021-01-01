Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
33
28
0
0
2
1
Защ
40
23
0
0
7
0
Защ
39
22
0
0
4
0
Защ
44
21
0
0
2
0
Защ
35
19
3
0
1
1
Защ
33
19
0
2
1
1
Защ
38
19
3
1
2
0
Защ
46
17
1
0
2
0
Защ
42
10
0
0
0
2
Защ
28
5
0
0
0
0
Защ
43
3
0
0
0
0
Защ
31
2
0
0
0
0
Защ
37
0
0
0
0
0
Пол
44
24
2
0
4
1
Пол
34
23
2
0
8
0
Пол
36
18
2
0
2
0
Пол
42
18
0
0
2
0
Пол
43
12
0
0
1
0
Пол
45
12
0
0
3
0
Пол
41
10
0
0
5
0
Пол
34
10
0
0
0
0
Пол
36
4
0
0
0
0
Пол
31
2
0
0
0
0
Нап
42
34
5
1
2
0
Нап
44
23
2
0
0
0
Нап
34
22
3
1
7
0
Нап
40
19
8
0
5
0
Нап
39
18
1
0
1
0
Нап
39
17
1
0
1
0
Нап
40
16
1
0
0
0
Нап
35
3
0
0
0
0
Нап
28
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
50
25
46
0
2
0
Вра
33
9
14
0
0
0
Вра
40
6
6
0
0
0
Вра
29
0
0
0
0
0
Вра
48
0
0
0
0
0
37
игроков
37
Всего игроков
5
вратарей
13
защитников
10
полузащитников
9
нападающих