Мидлсбро
Миддлсбро
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Тони Пулис
Т. Пулис
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Бен Гибсон Б. Гибсон
Защ
28
37
1
1
4
0
17
Антонио Барраган А. Барраган
Защ
33
25
0
0
4
0
3
Джордж Фрэнд Д. Фрэнд
Защ
33
24
0
2
4
0
2
Фабио Фабио
Защ
30
23
0
0
8
0
25
Калум Чамберс К. Чамберс
Защ
26
23
1
1
4
0
4
Даниэль Айяла Д. Айяла
Защ
30
14
1
0
3
0
5
Бернардо Эспиноcа Б. Эспиноcа
Защ
31
11
0
0
2
0
40
Джеймс Хасбэнд Д. Хасбэнд
Защ
27
1
0
0
0
0
20
Адам Рич А. Рич
Защ
28
0
0
0
0
0
15
Алекс Баптисте А. Баптисте
Защ
35
0
0
0
0
0
22
Даэл Фрай Д. Фрай
Защ
23
0
0
0
0
0
8
Адам Клэйтон А. Клэйтон
Пол
32
34
0
2
10
0
34
Адам Форшоу А. Форшоу
Пол
29
33
0
1
4
0
14
Мартен де Рон М. де Рон
Пол
30
32
4
0
8
0
19
Стюарт Даунинг С. Даунинг
Пол
36
30
1
3
1
0
21
Гастон Рамирес Г. Рамирес
Пол
30
24
2
3
9
1
7
Грант Лидбиттер Г. Лидбиттер
Пол
35
13
1
0
1
0
27
Адлан Гедиура А. Гедиура
Пол
35
5
0
0
0
0
27
Альберт Адома А. Адома
Пол
33
2
0
0
0
0
23
Жульен де Сар Ж. де Сар
Пол
26
0
0
0
0
0
10
Альваро Негредо А. Негредо
Нап
35
36
9
4
5
0
81
Адама Траоре А. Траоре
Нап
25
26
0
1
1
0
18
Кристиан Стуани К. Стуани
Нап
34
22
4
0
4
0
29
Руди Жестеде Р. Жестеде
Нап
32
16
1
0
3
0
11
Виктор Фишер В. Фишер
Нап
26
12
0
2
0
0
20
Патрик Бэмфорд П. Бэмфорд
Нап
27
8
1
0
1
0
9
Джордан Роудс Д. Роудс
Нап
31
5
0
0
0
0
24
Эмилио Нсуе Э. Нсуе
Нап
31
4
0
0
0
0
35
Дэвид Наджент Д. Наджент
Нап
35
4
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
Виктор Вальдес В. Вальдес
Вра
39
27
35
0
1
0
12
Брэд Гьюзан Б. Гьюзан
Вра
36
10
17
0
0
0
1
Димитриос Константопулос Д. Константопулос
Вра
42
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
9
полузащитников
9
нападающих