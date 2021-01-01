Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
37
1
1
4
0
Защ
33
25
0
0
4
0
Защ
33
24
0
2
4
0
Защ
26
23
1
1
4
0
Защ
30
14
1
0
3
0
Защ
31
11
0
0
2
0
Защ
27
1
0
0
0
0
Защ
35
0
0
0
0
0
Пол
32
34
0
2
10
0
Пол
29
33
0
1
4
0
Пол
30
32
4
0
8
0
Пол
36
30
1
3
1
0
Пол
30
24
2
3
9
1
Пол
35
13
1
0
1
0
Пол
35
5
0
0
0
0
Пол
33
2
0
0
0
0
Пол
26
0
0
0
0
0
Нап
35
36
9
4
5
0
Нап
25
26
0
1
1
0
Нап
34
22
4
0
4
0
Нап
32
16
1
0
3
0
Нап
26
12
0
2
0
0
Нап
27
8
1
0
1
0
Нап
31
5
0
0
0
0
Нап
31
4
0
0
0
0
Нап
35
4
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
39
27
35
0
1
0
Вра
36
10
17
0
0
0
Вра
42
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
9
полузащитников
9
нападающих