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Россия
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Тренер
Игорь Беляев
И. Беляев
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Кирилл Гоцук К. Гоцук
Защ
28
1
1
0
1
1
Михаил Земсков М. Земсков
Пол
26
1
2
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов