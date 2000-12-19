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Уэсли Фофана
№32
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 дек. 2000 (19) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Монпелье
1 : 0
Сент-Этьен
45'
45'
45'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
61'
61'
61'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
6'
6'
6'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Сент-Этьен
4 : 1
Ницца
40'
40'
40'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
40'
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
4
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
71'
71'
71'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Амьен
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
28'
28'
28'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'