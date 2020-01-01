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Лента
Матч-центр
Моя команда
Филиппе Коутиньо
№10
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 июня 1992 (27) лет
Рост
172
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
15
9
6
0
0