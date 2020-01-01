Филиппе Коутиньо
№10
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 июня 1992 (27) лет
Рост
172
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
15
9
6
0
0