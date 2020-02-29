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Филиппе Коутиньо
№10
Полузащитник
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Команда
Бавария
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 июня 1992 (27) лет
Рост
172
Вес
62
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
испания. примера
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 6
Бавария
34', 33', 47'
34', 33', 47'
34', 33', 47'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
34', 33', 47'
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
0
Бавария
6
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
Бавария
3 : 2
Падерборн
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
3
Падерборн
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
Кельн
1 : 4
Бавария
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:30
был в запасе
Кельн
1
Бавария
4
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Бавария
0 : 0
РБ Лейпциг
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 60' - 90'
Бавария
0
РБ Лейпциг
0
минуты: 60' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Бавария
3
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Бавария
5
Шальке-04
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
Герта
0 : 4
Бавария
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
2 : 0
Вольфсбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
78', 45', 63'
78', 45', 63'
78', 45', 63'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
78', 45', 63'
минуты: 1' - 82'
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 1' - 82'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
1 : 2
Байер
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 69' - 90'
Бавария
1
Байер
2
минуты: 69' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Фортуна
0 : 4
Бавария
70'
70'
70'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
70'
минуты: 1' - 90'
Фортуна
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 70' - 90'
Бавария
4
Боруссия
0
минуты: 70' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
5 : 1
Бавария
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
5
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 2
Бавария
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Бавария
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Хоффенхайм
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
1
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 3
Бавария
55'
55'
55'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
55'
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
62'
62'
62'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
62'
минуты: 1' - 90'
Бавария
4
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
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