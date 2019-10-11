Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Малком (Филипе Силва)
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 февр. 1997 (23) года
Рост
171
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
36 светлых историй из сезона РПЛ
#РПЛ
вчера, 17:30
Все просто: «Зенит» – лидер России по голам в первые 15 минут, а ЦСКА – худший
#Зенит
20 июня, 22:45
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Малком – лучший игрок марта. Чтобы получить приз, он открыл окно и пустил домой дрон
#Малком
10 апреля, 13:51
Еще одна тяжелая травма Мамманы. И снова «кресты»
#Эмануэль Маммана
11 октября 2019, 19:06
«Ливерпуль» – «Наполи», «Ювентус» – «Атлетико». Мы такое смотрели совсем недавно
#Лига чемпионов
30 августа 2019, 00:30
Интересное вокруг «Зенит» – «Краснодар»: новый ляп Лунева, дебют Малкома, ОМОН vs фанаты
#РПЛ
04 августа 2019, 01:03
«Зенит» затроллил Малкома за тот сорванный трансфер в «Рому». Все в восторге – даже «Рома»
#Малком
02 августа 2019, 20:08
Показать еще