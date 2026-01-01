ФИФА

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Главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе
Дата основания
21 мая 1904 г.
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Новости
Футбол
ФИФА изменила правила аренд, они вступят в силу с июля 2022-го
#ФИФА
Футбол
Левандовски получил награду лучшему игроку по версии ФИФА The Best
#ФИФА
Футбол
Месси, Салах, Канте и Роналду вошли в число претендентов на звание лучшего игрока года ФИФА
#ФИФА
Футбол
Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 34-е место. Ее обошла Южная Корея
#ФИФА
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Футбол
ФИФА усмотрела нарушения при организации матчей России с Хорватией и Мальтой. И оштрафовала за них РФС
#Россия
Футбол
Сборные Южной Америки отказались от участия в чемпионате мира каждые два года. Реформу продвигает ФИФА
#ФИФА
Футбол
ФИФА анонсировала конференцию с участием всех футбольных ассоциаций. На ней обсудят реформу чемпионата мира
#ФИФА
Футбол
ФИФА и Катар рассказали об эвакуации 100 беженцев из Афганистана. Среди них есть женщины-футболистки
#ФИФА
Футбол
УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года. И осудил подход ФИФА к реформам
#УЕФА
Футбол
Венгрия проведет один матч без зрителей из-за поведения фанатов. ФИФА наказала их за расистские оскорбления
#Венгрия
Футбол
Япония отказалась от клубного чемпионата мира 2021 года из-за ковида. Но провела Олимпиаду и Паралимпиаду
#Клубный чемпионат мира
Футбол
Европейские лиги выступили против реформы чемпионата мира. ФИФА предлагала его проведение раз в два года
#ФИФА
Футбол
ФИФА начала расследование против Венгрии. Ее фанатов заподозрили в расистских оскорблениях англичан
#Англия
Футбол
Россия в обновленном рейтинге ФИФА вылетела из топ-40 сборных. Бразилия поднялась на второе место
#ФИФА
Футбол
ФИФА отстранила трех россиян из-за допинга. Среди них – форвард «Ростова» Обухов
#Владимир Обухов
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Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
#Суперлига
Футбол
УЕФА не дисквалифицировал Ибрагимовича из-за доли в букмекерской конторе. Его и «Милан» оштрафовали
#Златан Ибрагимович
Футбол
РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации
#РФС
Футбол
ФИФА поддержала бойкот соцсетей в британском спорте. Организации протестуют против дискриминации
#ФИФА
Футбол
ФИФА включила Анастасию Пустовойтову в список главных арбитров на матчи Олимпиады в Токио
#Анастасия Пустовойтова
Футбол
ФИФА выразила неодобрение, комментируя создание Суперлиги
#ФИФА
Футбол
УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
#Суперлига
Футбол
Россия поднялась с 39 на 38 место в рейтинге ФИФА
#Россия
Футбол
ФИФА на шесть лет и восемь месяцев продлила для Блаттера запрет на работу в футболе
#ФИФА
Футбол
Видеоигры стали главным источником доходов ФИФА в 2020-м. Они принесли больше, чем традиционный футбол
#ФИФА
Футбол
ФИФА сообщила о нарушении антидопинговых правил двумя футболистами из России
#ФИФА
Футбол
ФИФА объявила, что против создания Суперлиги. И запретит игрокам в ней участвовать
#ФИФА
Футбол
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние тяжелое, но угроз для жизни нет
#Йозеф Блаттер
Футбол
Премия ФИФА The Best: Левандовски – лучший игрок, Клопп – лучший тренер второй год подряд
#Футбол
Футбол
Роналду, Месси и Левандовски – финалисты премии FIFA The Best. Бьелса попал в тройку среди тренеров
#ФИФА
Футбол
Сборная России закончила 2020 год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
#Россия
Футбол
Россия потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА
#Россия
Футбол
Клубный ЧМ по футболу перенесен на февраль из-за коронавируса
#ФИФА
Футбол
ФИФА утвердила правила, при которых клубы могут не отпускать футболистов в сборные
#ФИФА
Футбол
ФИФА разрешила футболистам играть за три клуба в течение сезона
#ФИФА
Футбол
Новый рейтинг сборных от ФИФА. Изменений два: у Бермудских островов и Южного Судана
#ФИФА
Футбол
ФИФА выпустила 79-минутный фильм о ЧМ-2018 в России
#ЧМ-2018
Футбол
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
#Эмилиано Сала
Футбол
Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
#ФИФА
Футбол
Летом-2019 футбольные клубы совершили сделок на сумму $5,79 млрд. 3/4 из них – трансферы топ-5 лиг
#ФИФА
Футбол
ФИФА запретила «Челси» покупать новых игроков в следующие два трансферных окна
#Челси