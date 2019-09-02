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Фернандо Льоренте
№18
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 февр. 1985 (35) лет
Рост
195
Вес
90
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
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