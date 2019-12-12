Пепе (Педру Фелипе)
№88
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
20 мая 1997 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Айнтрахт
2 : 3
Витория Гимараеш
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Витория Гимараеш
3
минуты: 1' - 90'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Витория Гимараеш
1 : 1
Стандард
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Витория Гимараеш
1
Стандард
1
был в запасе
6.11.2019 6 нояб. 2019 ср 18:50
Витория Гимараеш
1 : 1
Арсенал
6.11.2019 6 нояб. 2019 ср 18:50
минуты: 1' - 61'
Витория Гимараеш
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 61'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
0 : 1
Айнтрахт
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Витория Гимараеш
0
Айнтрахт
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
был в запасе