Федор Смолов
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сельта
4
1
0
1
0