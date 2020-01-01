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Лента
Матч-центр
Моя команда
Федор Смолов
№9
Нападающий
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Команда
Сельта
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 февр. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
отбор че-2020
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сельта
4
1
0
1
0