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Федор Кудряшов
№13
Защитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
87'
87'
87'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
42'
42'
42'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
67'
67'
67'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
52'
52'
52'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
52'
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
48'
48'
48'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
19'
19'
19'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
минуты: 76' - 90'
Спартак
1
Сочи
0
минуты: 76' - 90'