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Матч-центр
Моя команда
Фабиньо (Фабио Энрике Таварес)
№3
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 окт. 1993 (26) лет
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Ливерпуль
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