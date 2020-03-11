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Матч-центр
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Фабиньо (Фабио Энрике Таварес)
№3
Полузащитник
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Команда
Ливерпуль
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 окт. 1993 (26) лет
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 3
Атлетико
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 106' - 90'
Ливерпуль
2
Атлетико
3
минуты: 106' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Атлетико
1 : 0
Ливерпуль
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'