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Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Коноплянка
№15
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 сент. 1989 (30) лет
Рост
176
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
чемпионат европы
испания. кубок
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
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Кр
Шахтер
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1
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