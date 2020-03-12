Евгений Коноплянка
№15
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
29 сент. 1989 (30) лет
Рост
176
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 88' - 90'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 88' - 90'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
87'
87'
87'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Бенфика
3
Шахтер
3
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Шахтер
2
Бенфика
1
был в запасе