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Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Фролов
№39
Вратарь
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 февр. 1988 (32) года
Рост
194
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Крылья Советов
2
0
0
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Сочи
1
0
0
0