Евгений Фролов
№39
Вратарь
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 февр. 1988 (32) года
Рост
194
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Крылья Советов
2
0
0
0
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Сочи
1
0
0
0