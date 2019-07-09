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Евгений Фролов
№39
Вратарь
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 февр. 1988 (32) года
Рост
194
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Сочи» был без состава, но за две недели нашел шестерых людей. Четверо из них – у «Зенита»
#РПЛ
09 июля 2019, 14:21
«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии
#Крылья Советов
28 апреля, 07:27
За год Фролов в одних воротах в Самаре отбил и пенальти «Крыльев», и пенальти «Оренбурга». Просто он играл за разные команды
#Евгений Фролов
28 февраля, 21:00